Mavi ay sonrası bu 2 burç için her şey çok farklı olacak
Burçlar dünyasında Mavi ayın etkileri görülmeye başlandı. Bazı burçlar için çeşitli farklılıklar söz konusu olabilir. İşte Mavi ayın burçlar üzerindeki etkileri...
Gökyüzünde yaşanılan hemen hemen her olay burçlar üzerinde çeşitli değişimlerin ve yeniliklerin oluşmasına neden olmaktadır. Ağustos ayının ikinci süper ay vakası olan Mavi ay bu gece 04:36 sıralarında görülürken, Mavi ayın etkileri de bugün itibarıyla burçlar üzerinde görülmeye başlanacak.
İşte Mavi Ay'dan etkilenen o burçlar ve meydana gelecek olan çeşitli değişimler...
Koç burcu
Koç burçları hayatta her zaman yalnız olduğu bilinciyle yaşayan ve herhangi bir insan bağlı kalmayan kişiler olurken, Mavi ayın etkileri koç burcuna çeşitli güzellikler getirecek. İnsanlarla uyum içerisinde olacağınız güzel günler yakın olurken, isteklerinize de yavaş yavaş yaklaşmaya başlayacaksınız. Var olan tüm problemlerden yakın zamanda kurtulma durumu içerisine giriyorsunuz.
Kova burcu
Mavi Ay'ın etkileri kova burçlarında güzel haberleri beraberinde getirecek. İş hayatında çeşitli yükselmeler meydana gelirken, bu yükselişler maddi açıdan kazançlı çıkmanızı sağlayacak. Özel yaşantınızda yaşadığınız psikolojik durumu çok daha iyi yakalayabilecek ve çevreye karşı çok daha duyarlı olabileceksiniz.