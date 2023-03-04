Mart ayının en şanslı burçları belli oldu: Şans, bereket, para sizi bulacak!
7 Mart Dolunay’ının Yay, Terazi, Aslan, Oğlak, Akrep, Balık, İkizler, Kova, Koç, Başak burçlarına etkileri ne olacak merak ediliyor. Peki Para, bereket, şans, zenginlik hangi burçta olacak?
Mart ayının gelmesiyle burçları neler beklediği merak edilip araştırılıyor. 2023'te tutulmalar gerçekten çok önemli. Tutulmaların yaşanacağı tarihlerde kadersel etkiler bulunuyor. 7 Mart'ta meydana gelecek dolunay merakla bekleniyor. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının 2023 Mart ayında aile, aşk, iş ve günlük hayatlarında neler yaşayacağı merak ediliyor. İşte Mart 2023 burç yorumu haberimizde...
MART 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI NELER SÖYLÜYOR?
Mart ayı burç yorumlarında ilişki, sağlık, aşk, para, iş ve eğitim durumunuzda neler görünüyor? Koç burcu, boğa burcu, ikizler burcu, yengeç burcu, aslan burcu, başak burcu, terazi burcu, akrep burcu, yay burcu, oğlak burcu, kova burcu ve balık burcu için 2023 Mart Ayı Burç yorumları...
KOÇ BURCU - MART 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI
Mart ayı içinde parasal konularda yaptığınız planlarınızda sezgilerinize de kulak verin. Uzun süredir beklediğiniz fırsatlar karşınıza çıkarken, karar verme konusunda tereddütler yaşamanıza neden olacak.
Mart ortalarında kilitlenmiş birçok projeniz harekete geçmiş durumda. Israrcı ve yoğun istekleriniz sayesinde başarıyı elde ediyorsunuz. Neptün, bilinçaltı evinizde ilerliyor. Geçmişi özlemek güzeldir. Hele eski bir aşk karşınıza çıktığı zaman kalbinizin kıpır kıpır olması olağandır. Bazen de tersi olan bir durum söz konusudur.