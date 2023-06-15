Manipülatif insanları mıknatıs gibi çekiyorlar: Genelde yalancılarla arkadaş olan 5 burç açıklandı

Bazı insanlar olumsuzluklardan ya da kötü insanlardan uzak duramazlar. Yalancılarla ve manipülatörlerle arkadaşlık ararlar çünkü her zaman insanlara yardım etmek için orada olan iyi insanlar olmayı bırakmışlardır.

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Manipülatif insanları mıknatıs gibi çekiyorlar: Genelde yalancılarla arkadaş olan 5 burç açıklandı - Resim: 1

İKİZLER BURCU

İkizler burcu çok değişkendir. Kararlarından anında vazgeçebilir. Kendileriyle aynı kişiliğe sahip insanların yanında olmayı severler. 

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Manipülatif insanları mıknatıs gibi çekiyorlar: Genelde yalancılarla arkadaş olan 5 burç açıklandı - Resim: 2

İkizler, doğruyu söyleyen insanların doğruluğuna tahammül edemiyor gibi görünüyor.

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Manipülatif insanları mıknatıs gibi çekiyorlar: Genelde yalancılarla arkadaş olan 5 burç açıklandı - Resim: 3

ASLAN BURCU 

Arkadaş edinme konusunda çok saftırlar. Herkese anında inanırlar ve kimin doğruyu söyleyip söylemediğini çözemezler. 

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Manipülatif insanları mıknatıs gibi çekiyorlar: Genelde yalancılarla arkadaş olan 5 burç açıklandı - Resim: 4

Nazik yapıları yalancıları ve manipülatörleri ayırt edemez, ancak Aslanlar çok sahte, parlak bir kişilik sundukları için yalancılar tarafından çekilir.

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