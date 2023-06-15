Manipülatif insanları mıknatıs gibi çekiyorlar: Genelde yalancılarla arkadaş olan 5 burç açıklandı
Bazı insanlar olumsuzluklardan ya da kötü insanlardan uzak duramazlar. Yalancılarla ve manipülatörlerle arkadaşlık ararlar çünkü her zaman insanlara yardım etmek için orada olan iyi insanlar olmayı bırakmışlardır.
İKİZLER BURCU
İkizler burcu çok değişkendir. Kararlarından anında vazgeçebilir. Kendileriyle aynı kişiliğe sahip insanların yanında olmayı severler.
İkizler, doğruyu söyleyen insanların doğruluğuna tahammül edemiyor gibi görünüyor.
ASLAN BURCU
Arkadaş edinme konusunda çok saftırlar. Herkese anında inanırlar ve kimin doğruyu söyleyip söylemediğini çözemezler.
Nazik yapıları yalancıları ve manipülatörleri ayırt edemez, ancak Aslanlar çok sahte, parlak bir kişilik sundukları için yalancılar tarafından çekilir.