Kıskanınca gözleri hiçbir şey görmüyor! En kıskanç 3 burç belli oldu
Bazı burçlar doğuştan kıskanç oluyor. Öyle kıskanç 3 burç var ki, kıskançlıkları çileden çıkarıyor. Onlarla ilişki kurmak gerçekten çok zor. İşte kıskançlıktan gözü dönen o burçlar...
KOÇ BURCU
Son derece coşkulu ve partnerine heyecanı dibine kadar yaşatan Koç burcu biriyle olmak ilk başta rüya gibi hissettirebilir. Ancak bir ateş grubu olan Koçlar, kıskançlığı da tüm duyguları gibi coşkulu yaşar.
Özellikle de kendisinin geri plana atıldığı durumlarda ‘gözü dönecek’ kadar kıskanç davranabilen Koç burçları için ilk kriter her zaman öncelik olmaktır.
Tartışmaların hepsinden haklı çıkabilecek olan, hatta haklı çıkana kadar tartışan Koçlar, zaman zaman kısıtlama eğiliminde de olur.
AKREP BURCU
Biliyoruz ki, kıskançlık bir kitap olsaydı Akrep bu kitabı ilk sayfasından son sayfasına kadar bir saniye durmadan hemencecik kaleme alabilirdi!