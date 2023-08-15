Kindar, çapkın, kıskanç... Burçların en baskın özellikleri açıklandı!
Kimi hırçın kimi uysal, kimi çalışkan kimi tembel, kimi duygusal, kimi ise kaba... İşte burçların en baskın özellikleri.
Her burcun olumlu ya da olumsuz yanları, yani en noktaları “en’leri” vardır. Peki hangi burç hangi özelliğiyle dikkat çeker? İşte burçların en belirgin özellikleri.
Astroloji: Burçların ‘en’leri:
En Çapkın Burçlar: Koç, Terazi ve Yay burcu erkekleridir.
En Hassas Ve Duygusal Burçlar: Balık ve Yengeç burçlarıdır.
En Dikkat Çeken Burçlar: Koç ve Aslan burçlarıdır.
En Kin Tutan, Asla Unutmayan Burçlar: Boğa, Yengeç, Aslan, Akrep, Kova burçlarıdır.
En Kıskanç Burçlar: Akrep ve Yengeç burçlarıdır.
En Çalışkan ve Üretken Burçlar: Başak ve Oğlaktır.
En Uçarı, Hareketli Ve Havai Burç: Yay burcudur.
En Şanlı Burçlar: İkizler ve Terazi burçlarıdır.
En Cesaretli Burçlar: Koç, Boğa ve Aslan burçlarıdır.