Kindar, çapkın, kıskanç... Burçların en baskın özellikleri açıklandı!

Kimi hırçın kimi uysal, kimi çalışkan kimi tembel, kimi duygusal, kimi ise kaba... İşte burçların en baskın özellikleri.

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Kindar, çapkın, kıskanç... Burçların en baskın özellikleri açıklandı! - Resim: 1

Her burcun olumlu ya da olumsuz yanları, yani en noktaları “en’leri” vardır. Peki hangi burç hangi özelliğiyle dikkat çeker? İşte burçların en belirgin özellikleri.

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Kindar, çapkın, kıskanç... Burçların en baskın özellikleri açıklandı! - Resim: 2

Astroloji: Burçların ‘en’leri:

En Çapkın Burçlar: Koç, Terazi ve Yay burcu erkekleridir.

En Hassas Ve Duygusal Burçlar: Balık ve Yengeç burçlarıdır.

En Dikkat Çeken Burçlar: Koç ve Aslan burçlarıdır.

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Kindar, çapkın, kıskanç... Burçların en baskın özellikleri açıklandı! - Resim: 3

En Kin Tutan, Asla Unutmayan Burçlar: Boğa, Yengeç, Aslan, Akrep, Kova burçlarıdır.

En Kıskanç Burçlar: Akrep ve Yengeç burçlarıdır.

En Çalışkan ve Üretken Burçlar: Başak ve Oğlaktır.

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Kindar, çapkın, kıskanç... Burçların en baskın özellikleri açıklandı! - Resim: 4

En Uçarı, Hareketli Ve Havai Burç: Yay burcudur.

En Şanlı Burçlar: İkizler ve Terazi burçlarıdır.

En Cesaretli Burçlar: Koç, Boğa ve Aslan burçlarıdır.

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