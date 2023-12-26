Kimsenin sevmediği burçlar: Kimse ne arkadaş ne sevgili olmak istiyor

Koç burcu

21 Mart - 20 Nisan tarihleri arasında doğan ve ateş elementine sahip olan kişiler koç burcudur. Koç burçları genel özellikleri itibarıyla hayatta hemen her şeyi kendi başına yapmaya çalışan ve etrafında bulunan insanlardan herhangi bir yardım talebi içerisinde olmayan kişilerdir.