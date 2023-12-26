Kimsenin sevmediği burçlar: Kimse ne arkadaş ne sevgili olmak istiyor
Burçlar dünyasında sevilmeyen burçlar belli oldu. Bu burçları kimse sevmiyor, iletişim dahi kurmak istemiyor. İşte burçlar dünyasıda sevilmeyen o burçlar...
Burçlar kişinin karakter oluşumunda son derece önemli olan kişinin, hayatının hayatında bir takım değişimlerin meydana gelmesini tetikleyen durumlar bir tanesidir. Gökyüzünde yaşanılan hemen her olay burçlar üzerinde bir takım değişimlerin oluşmasına neden olurken, burçlar arasında bir takım ortak özellikler de bulunmaktadır.
Bu ortak özelliklerden bir tanesi de burçlar dünyasında sevilmeyen burçlar üzerinedir. Bu burçlarla kimse kolay kolay anlaşamaz ve iletişim içerisine girmek istemez. İşte burçlar dünyasında sevilmeyen o burçlar...
Koç burcu
21 Mart - 20 Nisan tarihleri arasında doğan ve ateş elementine sahip olan kişiler koç burcudur. Koç burçları genel özellikleri itibarıyla hayatta hemen her şeyi kendi başına yapmaya çalışan ve etrafında bulunan insanlardan herhangi bir yardım talebi içerisinde olmayan kişilerdir.
Koç burçları hayatını çoğunlukla başına buyruk hareketlerle yaşayan kişiler olurken, koç burçlarıyla çevresi pek fazla anlaşamaz hatta irili ufaklı çatışmalar yaşayabilmektedirler.
Aslan burcu
22 Temmuz - 23 Ağustos tarihleri arasında doğan ve ateş elementine sahip olan kişiler aslan burcudur. Aslan burçları genel özellikleri itibarıyla nerede ne konuşması gerektiğini fazlasıyla iyi bilen kendilerine has bir üslubu bulunan kişilerdir.
Aslan burçları çevre faktörleri tarafından her zaman ilgiyi çekmeyi başaran kişilerdir. Aura yüksekliği girdikleri her ortamda fark edilebilir olmalarına yardımcı olurken, aslan burçlarıyla çoğu insan arkadaşlık kurmak istemez.
Özgüvenli halleri bu durumun en büyük nedenlerinden bir tanesi olsa da aslan burçları girmek istedikleri her ortama kolayca girebilirler.