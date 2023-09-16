Kendilerini herkesten üstün görürler: İşte egosu zirve yapan 3 burç!
Ego, arklı tanımlamalar nedeniyle kafa karıştırıcı bir hal alırken astrolojiye göre; özellikle fazla egolu insanlar, kendilerini herkesten üstün görür ve alaycı tavırlar sergilerler. İşte diğerlerine göre, egosu fazla olan üç burç...
Her insanda bulunan ego, bazı insanlarda bir hayli fazla bulunabilir.
KOÇ BURCU
Astrolojiye göre, konu beğeni olduğunda sadece kendisini beğenen Koç bireyi, bir şeyi kolay kolay beğenmez. Egosu yüksek olan Koç bireyi, kendisini herkesten her konuda üstün görür. Her zaman kendisine güvenen Koç bireyi, üstünlüğünü kabul ettirmeye çalışır. Bu durumu ego savaşına çeviren Koçlar, sevilmeyebilir.
ASLAN BURCU
Ego denilince ilk akla gelen diğer burç, Aslan, kendisini ilgilendiren bir durum olduğunda kimseye söz hakkı vermez. Bu egoyu dengede tutanlar başarılı olurken, aşırıya kaçanlar biraz zor arkadaş edinir.
İKİZLER BURCU
Dünyanın kendi etrafında döndüğünü düşünen ve Kaf Dağı'nın zirvesinde gören İkizler bireyi, zekasına çok güvenir. Alaycı tavırlarını zekasıyla birleştirince sinir bozucu bir kişiye dönüşen İkizler bireyi, tam bir ego savaşçısıdır.