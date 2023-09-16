Kendilerini herkesten üstün görürler: İşte egosu zirve yapan 3 burç!

KOÇ BURCU

Astrolojiye göre, konu beğeni olduğunda sadece kendisini beğenen Koç bireyi, bir şeyi kolay kolay beğenmez. Egosu yüksek olan Koç bireyi, kendisini herkesten her konuda üstün görür. Her zaman kendisine güvenen Koç bireyi, üstünlüğünü kabul ettirmeye çalışır. Bu durumu ego savaşına çeviren Koçlar, sevilmeyebilir.