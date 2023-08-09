Kalpleri buz tutmuş gibi davranıyorlar: Sevdiğini asla belli etmeyen 5 burç açıklandı
Duygularını paylaşabilmek her insan için kolay olmaz. Duygularını paylaşmak konusunda rahat olmayan insanları her zaman çevrenizde görebilirsiniz.
YENGEÇ BURCU
Yengeç burcu insanları oldukça duygusal ve hassas olabilirler. Ancak duygusal zırhlarını korumak için çaba gösterebilirler.
Duygusal yaralanmalardan kaçınmak amacıyla duygularını açıkça ifade etmekten kaçınabilirler. Aynı zamanda içsel çatışmalar yaşayabilirler çünkü duygusal ihtiyaçlarını paylaşmak ve karşılığını almak arasında gidip gelebilirler.
BAŞAK BURCU
Başak burcu insanları mantıklı düşünme eğiliminde olabilirler ve duygusal ifade konusunda çekingen olabilirler.
Detaylara odaklanmak ve analitik yaklaşımlarıyla bilinirler. Duygusal ifadeleri net bir şekilde ifade etmek yerine, eylemleriyle veya düşünceleriyle sevgilerini gösterebilirler.