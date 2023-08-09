Kalpleri buz tutmuş gibi davranıyorlar: Sevdiğini asla belli etmeyen 5 burç açıklandı

Duygularını paylaşabilmek her insan için kolay olmaz. Duygularını paylaşmak konusunda rahat olmayan insanları her zaman çevrenizde görebilirsiniz.

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Kalpleri buz tutmuş gibi davranıyorlar: Sevdiğini asla belli etmeyen 5 burç açıklandı - Resim: 1

YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu insanları oldukça duygusal ve hassas olabilirler. Ancak duygusal zırhlarını korumak için çaba gösterebilirler.

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Kalpleri buz tutmuş gibi davranıyorlar: Sevdiğini asla belli etmeyen 5 burç açıklandı - Resim: 2

Duygusal yaralanmalardan kaçınmak amacıyla duygularını açıkça ifade etmekten kaçınabilirler. Aynı zamanda içsel çatışmalar yaşayabilirler çünkü duygusal ihtiyaçlarını paylaşmak ve karşılığını almak arasında gidip gelebilirler.

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Kalpleri buz tutmuş gibi davranıyorlar: Sevdiğini asla belli etmeyen 5 burç açıklandı - Resim: 3

BAŞAK BURCU

Başak burcu insanları mantıklı düşünme eğiliminde olabilirler ve duygusal ifade konusunda çekingen olabilirler.

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Kalpleri buz tutmuş gibi davranıyorlar: Sevdiğini asla belli etmeyen 5 burç açıklandı - Resim: 4

Detaylara odaklanmak ve analitik yaklaşımlarıyla bilinirler. Duygusal ifadeleri net bir şekilde ifade etmek yerine, eylemleriyle veya düşünceleriyle sevgilerini gösterebilirler.

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