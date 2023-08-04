Kalbi pamuk gibi olan 5 burç açıklandı: Kötülük nedir bilmiyorlar
Astrolojiye göre kalbi pamuk gibi yumuşak olan 5 burç açıklandı.
Pamuk gibi bir kalbe sahip olan kişiler çevresindeki hiç kimseyi kırmak ve üzmek istemez. Son derece yumuşak bir kalbe sahip oldukları için aşırı duygusal olurlar. Kalpleri çok kolay kırılır. Bazen çevresindeki insanlar bu kişilerin iyi niyetini tamamen kullanır. Hatta çeşitli kaba davranışlara maruz kalabilirler. Astrolojide pamuk gibi bir kalbe sahip olan burçları Posta.com.tr derledi.
BALIK BURCU
Balık burcu olanlar her insanlar empati kurar. İnsanları anlamak ve dinlemek için elinden geleni yapar.
Aşırı duyarlı oldukları için bazen istemedikleri davranışlarla karşı karşıya kalabilirler. Saldırganlık nedir bilmezler.
Son derece nazik ve sevecen olmaya çalışırlar. Ancak iyi niyetleri bazen başlarına bela olabilir.
YENGEÇ BURCU
Yengeç burçları çok ilgili ve duygusaldır. Onlara ne kadar kötü davranırsanız davranın size yine sevgi ile yaklaşırlar.
Güçlü ruh hali dalgalanmaları ve aşırı öfkeleri olabilir, ancak kritik durumlarda kendilerini tutabilirler.
Ne yaptığınızı ve tüm bu süreçte rollerinin ne olduğunu kendiniz anlayana kadar, onlara her zorbalık yaptığınızda yine her sorunu konuşarak çözmeye çalışırlar.
TERAZİ BURCU
Terazi burçları yapısı gereği çok hassastır. Herkese iyi niyetiyle yaklaşmaya çalışır.
Terazi, adaletin bayrak taşıyıcıları olarak barışı teşvik etmeyi sevdikleri için cevap vermeyebilir ve onlara kötü davrananlara karşı her şeye rağmen tavır almayabilir.
İyi niyetleri sayesinde tüm problemleri kolayca çözmeye çalışırşar. Kimsenin kötü niyetli olduğuna inanmazlar.