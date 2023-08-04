Kalbi pamuk gibi olan 5 burç açıklandı: Kötülük nedir bilmiyorlar

YENGEÇ BURCU

Yengeç burçları çok ilgili ve duygusaldır. Onlara ne kadar kötü davranırsanız davranın size yine sevgi ile yaklaşırlar.

Güçlü ruh hali dalgalanmaları ve aşırı öfkeleri olabilir, ancak kritik durumlarda kendilerini tutabilirler.

Ne yaptığınızı ve tüm bu süreçte rollerinin ne olduğunu kendiniz anlayana kadar, onlara her zorbalık yaptığınızda yine her sorunu konuşarak çözmeye çalışırlar.