İşte ilişki yaşamadan önce on kez düşünmeniz gerek: En çapkın burçlar belli oldu
Astrolojide de çapkın olmalarıyla ünlü olan burçlar var. Astrologlara göre en çapkın burç hangisidir?
Çapkınlık yapmadan duramayan bu burçlar, ilişkilerine bağlanmak konusunda çok zorluk çekiyor ve ciddi ilişkilere asla inanmıyor. Flört etmeyi bir oyun olarak gördükleri için çapkınlık onlara çok masum geliyor. Astrolojideki çapkın burçları bu yazımızda bulabilirsiniz.
İKİZLER BURCU
En çapkın burçların listesinde ilk sırada İkizler burcu yer alıyor. İkizler burcu yeni insanlar tanımayı ve yeni ortamlarda bulunmayı çok sever.
Aşırı konuşkan ve sosyal bir burçtur. İkizler burçları özellikle bilgili ve hoş sohbet insanlar gördüklerinde kendilerine engel olamaz. Bu sebeple de ikizler burçları ilişkilerinde sadık kalmak konusunda çok zorlanır. İkizler burcu çapkınlığı bir eğlence olarak görür.
TERAZİ BURCU
Terazi burçları güzelliğine ve giyimine çok düşkün olur. Genellikle en güzel ve en yakışıklı insanlar Terazi burçlarından çıkar.
Burcu ya da yükseleni Terazi olan bir kişi uzun süreli ilişkilerden çok kolay sıkılır.
Sevgisini ve ilgini belli etmeyi çok sevse de gözleri başka birine anında kayabilir. Aşık olmayı çok seven Terazi burçları, sürekli başka insanlara karşı ilgi duyabilir. Terazi burçları bu sebeple uzun süreli ciddi ilişkiler yaşamakta zorlanır.