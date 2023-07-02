İşte ilişki yaşamadan önce on kez düşünmeniz gerek: En çapkın burçlar belli oldu

TERAZİ BURCU

Terazi burçları güzelliğine ve giyimine çok düşkün olur. Genellikle en güzel ve en yakışıklı insanlar Terazi burçlarından çıkar.

Burcu ya da yükseleni Terazi olan bir kişi uzun süreli ilişkilerden çok kolay sıkılır.