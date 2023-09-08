İntikamını mutlaka alan 5 burç belli oldu: Bu burçları asla kızdırmayın!
Bazı burçlar sinirlendiğinde kötü sonuçlar doğurabiliyor. İşte asla kızdırmamanız gereken 5 burç...
Biriyle tanışırken ilk sorulan sorulardan biri de hangi burcu taşıdığı oluyor. Burçlar karşı tarafın karakter özellikleri hakkında tüyolar vererek onları daha yakından tanımamıza yardımcı oluyor.
Bazı burç kişileri çok sinirli ve agresif olabiliyorken bazıları sakin karakterli olabiliyor. Bu kişiler sinirlendiğinde kin tutabiliyor. İşte sinirlendiğinde kötü sonuçlar doğurabilecek burçlar..
AKREP
Kin tutmasıyla ünlü akrep tabi ki 1. sırada. Ancak Akrep burcu sevdiklerine karşı oldukça vericidir. Ancak canını yakarsan da üzerinden 100 yıl da geçse o olayı unutmaz ve sana hatırlatır
BOĞA
Boğa insanı genelde uyumlu sakin bir yapıya sahiptir. Ancak bir konu hakkında zorlamamalısın. Eğer zorlarsan o içindeki kırmızı renk görmüş boğa çıktığı anda nasıl tepki vermeni gerektiğini kestiremeyebilirsin.