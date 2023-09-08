İntikamını mutlaka alan 5 burç belli oldu: Bu burçları asla kızdırmayın!

Bazı burçlar sinirlendiğinde kötü sonuçlar doğurabiliyor. İşte asla kızdırmamanız gereken 5 burç...

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İntikamını mutlaka alan 5 burç belli oldu: Bu burçları asla kızdırmayın! - Resim: 1

Biriyle tanışırken ilk sorulan sorulardan biri de hangi burcu taşıdığı oluyor. Burçlar karşı tarafın karakter özellikleri hakkında tüyolar vererek onları daha yakından tanımamıza yardımcı oluyor.

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İntikamını mutlaka alan 5 burç belli oldu: Bu burçları asla kızdırmayın! - Resim: 2

Bazı burç kişileri çok sinirli ve agresif olabiliyorken bazıları sakin karakterli olabiliyor. Bu kişiler sinirlendiğinde kin tutabiliyor. İşte sinirlendiğinde kötü sonuçlar doğurabilecek burçlar..

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İntikamını mutlaka alan 5 burç belli oldu: Bu burçları asla kızdırmayın! - Resim: 3

AKREP
Kin tutmasıyla ünlü akrep tabi ki 1. sırada. Ancak Akrep burcu sevdiklerine karşı oldukça vericidir. Ancak canını yakarsan da üzerinden 100 yıl da geçse o olayı unutmaz ve sana hatırlatır

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İntikamını mutlaka alan 5 burç belli oldu: Bu burçları asla kızdırmayın! - Resim: 4

BOĞA
Boğa insanı genelde uyumlu sakin bir yapıya sahiptir. Ancak bir konu hakkında zorlamamalısın. Eğer zorlarsan o içindeki kırmızı renk görmüş boğa çıktığı anda nasıl tepki vermeni gerektiğini kestiremeyebilirsin.

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