İnsanları güldürmekten keyif alıyorlar: En komik burçlar belli oldu
Astrolojiye göre en komik burçlar açıklandı.
Karşısındaki kişiyi esprileriyle kahkahaya boğan ve bulunduğu ortamı esprileri ile renklendiren insanların sayısı bir hayli azdır. Söz konusu komik insanlar herkes tarafından sevilirler. İşte astrolojiye göre herkesin yanında olmasını istediği en komik burçlar…
İKİZLER BURCU
Enerjik ve neşeli yapısıyla dikkatleri üzerine çeken İkizler burcu, en eğlenceli ve komik burçlar arasında yer alır. İnsanlarla kolay bağ kurabilen ve arkadaş canlısı olan İkizler burcu, espri yapmakta bir ustadır. Laubali denecek kadar rahat özelliğiyle dikkat çeken İkizler, gergin bir ortamda yapacağı espri ile ortamı ısıtabilir.
KOÇ BURCU
Egolu hareketleriyle dikkat çeken ve yanında rahat davranılamayan Koç burcu, konu espri olunca iddialıdır. Yapmacık davranışlardan hoşlanmayan ve çoğu zaman ciddi davranışlar sergileyen Koç burcu, gerçek bir samimi insanla olduğunda samimi davranır ve en güzel esprileri yapabilir. Değer verdiği kişiyle mutlu olan Koç burcu, en komik davranışlarını sergileyebilir.
YAY BURCU
Arkadaş canlısı olan, bulunduğu ortamda cana yakın davranışlar sergileyen Yay burcu, bu özellikleriyle dikkat çeker. Değer verdiği insanın yanında esprileri sıralı patlatabilen Yay bireyi, her bulunduğu ortamda kendini sevdirir. Sempati kazanan Yay burcuna sahip olan insanlar, adeta şeytan tüyüne sahiptir denebilir. En eğlenceli ve komik burçlardan bir tanesi olan Yay burcu, ciddi ortamlarda zorlanabilir.