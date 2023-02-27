İlişkileri mahvediyorlar: En öfkeli 5 burç belli oldu
Bazı insanlar, özellikle öfke söz konusu olduğunda, duygularını yönetmekte çok zorlanır. Hayal kırıklığı ve öfke, bir insanı kör edebilir ve bu nedenle ister profesyonel ister özel hayatı olsun, doğrı kararlar almasına engel olabilir.
Öfke sorunu olan insanlar hem özel hem de sosyal ilişkilerinde sorunlar yaşar. Her an her şeye sinirlenebilir ve karşısındaki insana çok kırıcı sözler söyleyebilirler.
Astrolojide de öfke sorunu yaşayan burçlar var.
KOÇ BURCU
Koç burçları çok düşüncesiz olabilir. Çabuk sinirlenirler ve bu durum ilişkilerini büyük ölçüde etkiler. Kızdıklarında bir sebep görmezler.
Koç burçları adete öfkeden kör olabilir. Siniri geçtiğinde hiçbir şey olmamış gibi davranabilir. Koç burcunun bu duygu değişimini anlamak zordur.
BOĞA BURCU
Boğa burçları çok inatçıdır. Çabuk sinirlenirler ve tüm öfkelerini en yakın oldukları kişiye yöneltirler.