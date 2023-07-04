İhanetin kitabını yazmışlar: En çok aldatan 5 burç açıklandı
Bazı burçlar en belirgin özellikleriyle akıllarda yer edinir. Örneğin İkizler burcu tahmin edilemez ruh değişimleriyle ön plandayken, Akrep ketumluğu ve tutkusuyla ünlüdür. Aldatmaya en meyilli burçlar da açıklandı.
KOÇ BURCU
Sosyal bir burç olan Koç burcu daha çok agresif tutumuyla bilinir. Bir insana gerçekten değer verdiğinde oldukça sadık olsa da kafası bir kere karıştığında geri dönülmez hatalar yapmaktan çekinmez.
Kaçamak yapmayı seven Koç burçları, bunları hayatın küçük eğlenceleri olarak görür. 'Kalbim onda ama bazen heyecan benim de hakkım' mantığıyla hareket eden koç burcu, ihanet eden burçlar listesinde ilk sıraya yerleşir.
Aldatmak Koç burcu için bir maceradır ve buna büyük tepkiler verilmesini zaman zaman anlamsız bulur.
İKİZLER BURCU
Dengesiz ruh hali ve çözümlemesi zor bir burç olan İkizler burçları, ortamın adeta neşe kaynağıdırlar. İletişim kabiliyetleri oldukça yüksektir ve bu da flörtöz olmalarına yol açar.