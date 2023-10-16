Hiç boşta kalmıyorlar: Sürekli aşık olan 5 burç açıklandı

Hayatını dolu dolu yaşamak isteyen Koç burçları, kendisi gibi olan insanlarla mutluluğu yakalar. Koç burçlarını sevdiğini ve sevildiğini belli etmek ister. Sürekli partnerinin istediklerini yapmak için etrafında pervane olur. Koç burçları aşık olmayı o kadar çok sever ki onları asla tek başına göremezsiniz.