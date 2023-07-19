Herkesten farklı düşünüyorlar: En zeki 5 burç açıklandı
Bazı insanlar zekasıyla ön plana çıkmayı seviyor. İnsanların doğuştan gelen zekası ise bu özellikleriyle dikkat çekmelerine yardımcı oluyor. Peki astroloji bu konuda ne tür ipuçları veriyor?
Yüzyıllardır insanların kader ve karakteri üzerinde etkili olduğuna inanılan burçlar, zeka seviyenizi de etkiliyor olabilir. Yapılan bir araştırmada burçların zeka seviyelerinde etkili olabileceği sonucunu ortaya çıktı. Öyle ki, astrologlar zeki olduğu düşünülen burçlar bir bir sıralandı. Peki, siz IQ seviyesi diğer kişilere oranla daha yüksek olan bu kişilerden olabilir misiniz? Posta.com.tr'nin aktardığına göre en zeki burçlar şöyle:
1- BOĞA BURCU
Boğa burçları en akıllı burçlar listesinin ilk sırasında yer alıyor. Genellikle dünya onların etrafındaymış gibi davrandıkları için arkadaş edinmekte zorlanabiliyorlar.
Ancak keskin zekaları sayesinde her olayın üstesinden kolayca gelebilme yeteneğine sahip bu burçlar sosyal çevre edinmek konusunda da zoru başarabiliyor.
Boğa burçları akılcı davranışlarıyla her zaman dikkat çekiyor. Ancak bu kadar zeki olmaları çevresindeki insanlara kendini bazen yetersiz hissettirebiliyor.
2- TERAZİ BURCU
Terazi burçları aşırı duygusal olmasına rağmen aklı ve mantığıyla hareket eden burçlar arasında yer alıyor. Her şeyi en pratik yoldan çözebiliyorlar. Kimsenin aklına gelmeyen farklı fikirleri sayesinde başarıya ulaşabiliyorlar.