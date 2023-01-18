Herkesle arkadaş olamıyorlar: İşte güven sorunu yaşayan burçlar

YENGEÇ BURCU

Yengeç burçlarının çok hassas bir kalbi vardır. Birine güvenmeden önce çok dikkatli davranırlar Çünkü kalplerinin kırılmasından korkarlar.

Derinden incinmiş olsalar bile, kimse onları zayıf görmesin diye gerçek duygularını gizlerler. Çevrelerini genişletmek için yeni arkadaşlar edinmeyecek veya yeni insanlarla tanışmazlar.