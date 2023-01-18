Herkesle arkadaş olamıyorlar: İşte güven sorunu yaşayan burçlar
İnsanlar kalp kırıklığı yaşadıklarında ve ihanete uğradıklarında sosyal ilişkilerinde artık daha temkinli olur. Sadece ikili ilişkiler konusunda değil arkadaşlık ilişkileri konusunda da seçici davranırlar.
BOĞA BURCU
Boğa burcu olanlar insanlara kolay kolay güvenmez. Bir kişiye ısınmaları ve ona inanmaları çok zaman alır.
Arkalarını kollayabilecekleri arkadaşlar aramaya çalışırlar, ancak geçmişte bir kez ihanete uğramışlarsa, Boğalar yalnız kalmayı tercih ederler. Gidip arkalarından konuşacak arkadaşlarla beraber olacaklarına hayat boyu yalnız kalırlar.
OĞLAK BURCU
Oğlak burçları dürüst ve açık sözlüdür. Güvenebilecekleri insanlarla ilişkiler kurmaya odaklanırlar.
Onlar için ömür boyu sürecek dostluklar çok önemlidir. Ancak arkadaşları onlara ihanet etmeye kalkarsa Oğlaklar çok sert olabilir. Kendilerini tamamen dış dünyaya ve insanlara kapatabilirler.
YENGEÇ BURCU
Yengeç burçlarının çok hassas bir kalbi vardır. Birine güvenmeden önce çok dikkatli davranırlar Çünkü kalplerinin kırılmasından korkarlar.
Derinden incinmiş olsalar bile, kimse onları zayıf görmesin diye gerçek duygularını gizlerler. Çevrelerini genişletmek için yeni arkadaşlar edinmeyecek veya yeni insanlarla tanışmazlar.