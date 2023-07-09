Herkese inanıyorlar: Kandırılması en kolay 5 burç açıklandı
Bazı insanlar içinde bulundukları durumu anlayamayacak kadar masumdurlar. İyi ve kötü insanı gerçekten ayırt edemezler.
BAŞAK BURCU
Diğer burçlar kadar dıştan duygusal olmasa da, Başaklar içeriden oldukça hassas olabilir. Aşırı analiz etme eğilimindedirler ve kendilerini ve başkalarını eleştirebilirler.
Başak burçları başkalarını eleştirdikleri kadar kendilerine yönelik eleştirileri de fazlasıyla kafaya takarlar. Bu nedenle yalan yanlış sözler bile onları kandırıp karamsar bir ruh haline sürükleyebilir.
BOĞA BURCU
Boğa burçları, sevdiği insanlara ihanet etmeyi aklından bile geçirmez. Hayatındaki insanlara ve işine bağlı olur. Boğa burçları kimsenin hakkında olumsuzluk düşünmez. Arkadan iş çevirmez. Her şeyi olduğu gibi yaşar.
Boğa burçlarının yaşamlarında ufak tefek yalanlara bile yer yoktur. Dürüstlükleriyle her an ön plana çıkarlar. Boğa burçları güvenilir oldukları için çevresindeki her insan ondan destek görür. Bu nedenle kendilerine yalan söylenmesini de son ihtimal olarak görür. Boğa burçları fazla güvenmeleri nedeniyle bir iki hamleyle kandırılması en kolay burçlardandır.