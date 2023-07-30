Herkes onlara hayran: En sevilen 5 burç açıklandı

Adaletli: Teraziler, adalet duygusu güçlü olan kişilerdir ve başkalarının haklarına saygı gösterme konusunda dikkatli davranırlar.

Şık ve estetik: Estetik ve güzellik konusunda ilgili olan Terazi burçları, güzel şeylerden keyif alabilir ve zarafetlerini ön plana çıkarabilirler.