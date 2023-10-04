Her söylenene inanıyorlar hep kandırılıyorlar: Kolayca aldatılan 5 burç açıklandı

Hepimiz her zaman güzel, pürüzsüz, güven ve sevgi dolu vb. ilişkiler ve arkadaşlıklar içinde olmayı arzuluyor ve hayal ediyoruz. Ancak bazılarımız için balon patlıyor ve bu çok incitici olabilir.

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Her söylenene inanıyorlar hep kandırılıyorlar: Kolayca aldatılan 5 burç açıklandı - Resim: 1

BALIK BURCU

Balıklar empati ve güven veren doğalarıyla tanınırlar. İnsanlardaki en iyiyi görme eğilimindedirler ve aşırı idealist olabilirler.

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Her söylenene inanıyorlar hep kandırılıyorlar: Kolayca aldatılan 5 burç açıklandı - Resim: 2

Şefkatli ve bağışlayıcı eğilimleri, genellikle başkalarına şüphe avantajı sağladığından, onları aldatmaya karşı daha savunmasız hale getirebilir

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Her söylenene inanıyorlar hep kandırılıyorlar: Kolayca aldatılan 5 burç açıklandı - Resim: 3

TERAZİ BURCU

Terazi burcu, ilişkilerinde dengeye değer verir. Çatışmalardan ve yüzleşmelerden kaçınırlar ve bu nedenle, barışı koruma arzularından sıklıkla yararlanan bazı kişilerin manipülasyonuyla karşı karşıya kalırlar.

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Her söylenene inanıyorlar hep kandırılıyorlar: Kolayca aldatılan 5 burç açıklandı - Resim: 4

Kararsızlıkları da istismar edilebilir.

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Her söylenene inanıyorlar hep kandırılıyorlar: Kolayca aldatılan 5 burç açıklandı - Resim: 5

BOĞA BURCU

Boğalar genellikle sadık ve güvenilir olarak görülürler ancak inatçılıkları ve istikrar arzuları onlara karşı kullanılabilir.

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Her söylenene inanıyorlar hep kandırılıyorlar: Kolayca aldatılan 5 burç açıklandı - Resim: 6

Aldatıldığından şüphelenseler bile, değişme konusundaki isteksizlikleri nedeniyle durumlarda olması gerekenden daha uzun süre kalabilirler.

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Her söylenene inanıyorlar hep kandırılıyorlar: Kolayca aldatılan 5 burç açıklandı - Resim: 7

YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu duygusal açıdan hassastır ve sevdiklerine derinden bağlıdır.

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Her söylenene inanıyorlar hep kandırılıyorlar: Kolayca aldatılan 5 burç açıklandı - Resim: 8

Güçlü duygusal bağları, onları aldatma belirtilerine karşı kör edebilir, çünkü genellikle ilişkilerini sorgulamak yerine beslemeye öncelik verirler.

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Her söylenene inanıyorlar hep kandırılıyorlar: Kolayca aldatılan 5 burç açıklandı - Resim: 9

YAY BURCU

Yay burçları maceracı ve açık fikirlidir, bu da bazen onları saf yapabilir.

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Her söylenene inanıyorlar hep kandırılıyorlar: Kolayca aldatılan 5 burç açıklandı - Resim: 10

İyimserlikleri ve yeni deneyimlere olan arzuları, insanlara çok çabuk güvenmelerine neden olabilir, bu da onları dolandırıcılığa veya aldatmaya karşı daha duyarlı hale getirebilir.

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