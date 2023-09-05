Her sorunun üstesinden geliyorlar: En sakin burçlar belli oldu

OĞLAK BURCU

Kararlı, güçlü ve cesur olmasıyla dikkat çeken Oğlak bireyi, stresin tavan yaptığı durumlarda sakin ve sabırlı kalma konusunda bir ustadır. İş yerinde bir yetkili kızdığında hiç tepki bile vermeyen Oğlak, bireyi durum ne olursa olsun sakin kalmayı başarabilir. Her durumda doğruyu düşünebilen Oğlak bireyi, sorunları bu özelliğiyle çözüme kavuşturur.