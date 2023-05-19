Haziran ayında paraya para demeyecek 3 burç belli oldu

Koç burcu

21 Mart - 20 Nisan tarihleri arasında doğan ve ateş elementine sahip olan kişiler koç burcudur. Koç burçları genel özellikleri itibarıyla hemen hemen her işini kendileri yapmaya meyilli olan ve çevresinde bulunan kişilerden herhangi bir yardım talebi içerisinde olmayan kişilerdir.