Hazır olun: Nisan ayında hayatının aşkını bulacak burçlar belli oldu

BOĞA

Yılın ilk çeyreğinde hareketli bir dönem sizi bekliyor ancak yaz aylarına giriş yaptığınızda derin arzular gün yüzüne çıkacak. Henüz resmiyete dökülmemiş ilişkilerde büyük gelişmeler yaşanacak. Eylül ayına girdiğinizde ise ilişkiler sizi biraz yoracak ve bu tür sohbetlerden kaçınmak isteyeceksiniz ancak yıl sonuna doğru yeni bir aşka yelken açma veya halihazırdaki ilişkinizi bir üst seviyeye taşıma ihtimaliniz çok yüksek görünüyor.