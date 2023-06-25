Hayatınızı zindana çevirebilirler: Asla evlenilmemesi gereken 5 burç belli oldu

Burçlar dünyasında evlilikleri çok sağlıklı ilerleyemeyen burçlar belli oldu. Bu 5 burçtan biriyle evlenmeden önce bir kez daha düşünün.

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Hayatınızı zindana çevirebilirler: Asla evlenilmemesi gereken 5 burç belli oldu - Resim: 1

YAY BURCU

Yay burçları genel özellikleri itibarıyla sosyal çevresi fazlasıyla güçlü olan ve herkesle oldukça kolay bir şekilde iletişime geçebilecek olan kişilerdir.

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Hayatınızı zindana çevirebilirler: Asla evlenilmemesi gereken 5 burç belli oldu - Resim: 2

Son derece maceracı bir yapıya sahip olmaları evlilikle bazı durumlar örtüşmemektedir. Evliliğin bağlayıcı bir unsur olduğunu düşünen Yay burçları evlilik için oldukça uzak bir yapıdadırlar.

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Hayatınızı zindana çevirebilirler: Asla evlenilmemesi gereken 5 burç belli oldu - Resim: 3

KOVA BURCU

Kova burçları genel özellikleri itibarıyla insanlarla kolay iletişime geçebilen bir yapıda olsalar da insanları her daim dışarı tutmalarıyla meşhurdurlar. 

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Hayatınızı zindana çevirebilirler: Asla evlenilmemesi gereken 5 burç belli oldu - Resim: 4

Özgür ruhları dolayısıyla tek bir kişiyle uzun süre birlikte olamayan kova burçları, evliliğe uzak olan insanlar arasında yer almaktadır. Mantık çerçevesinde düşünmeleri gönül bağlarının açık görünmesine engel olmaktadır.

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