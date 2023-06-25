Hayatınızı zindana çevirebilirler: Asla evlenilmemesi gereken 5 burç belli oldu
Burçlar dünyasında evlilikleri çok sağlıklı ilerleyemeyen burçlar belli oldu. Bu 5 burçtan biriyle evlenmeden önce bir kez daha düşünün.
YAY BURCU
Yay burçları genel özellikleri itibarıyla sosyal çevresi fazlasıyla güçlü olan ve herkesle oldukça kolay bir şekilde iletişime geçebilecek olan kişilerdir.
Son derece maceracı bir yapıya sahip olmaları evlilikle bazı durumlar örtüşmemektedir. Evliliğin bağlayıcı bir unsur olduğunu düşünen Yay burçları evlilik için oldukça uzak bir yapıdadırlar.
KOVA BURCU
Kova burçları genel özellikleri itibarıyla insanlarla kolay iletişime geçebilen bir yapıda olsalar da insanları her daim dışarı tutmalarıyla meşhurdurlar.
Özgür ruhları dolayısıyla tek bir kişiyle uzun süre birlikte olamayan kova burçları, evliliğe uzak olan insanlar arasında yer almaktadır. Mantık çerçevesinde düşünmeleri gönül bağlarının açık görünmesine engel olmaktadır.