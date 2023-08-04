Hayatı cennete çeviriyorlar: En ideal sevgililer bu 3 burçtan çıkıyor
Sevgiliniz size kendinizi özel hissettirsin istiyorsanız bu üç burçtan olmasına dikkat edin.
Astrolojiye göre, bazı burçlar bu özellikleri diğerlerinden daha fazla göstermeye meyillidir. İşte ilişkide oldukları kişiyi mutlu etmek için ellerinden geleni yapacak en anlayışlı burçlar ise sırasıyla şöyle…
AKREP BURCU (24 EKİM – 22 KASIM)
Akrepler inanılmaz derecede gözlemcidir ve içgüdülerine güvenme eğilimindedir. Ayrıca hayatta başlarına birçok olay gelir ve bu nedenle belirli durumlar ortaya çıktığında ne yapmaları gerektiğini bilirler. Astrolog Jill Loftis , "Bir Akrep sizi romantik bir filmdeymiş gibi hissettirmeyebilir, ancak son derece sezgisel ve anlayışlılar" diyor.
Başka bir su grubu burcu olarak, bu insanlar ihtiyaçlarınıza karşı duyarlıdırlar. Ancak sizi daha iyi hissettirmek için olmayan bir şeyi söylemezler. Nihayetinde, biraz sert sevebilirler ancak bir Akrep size güvenirse, gerçekten mükemmel bir sevgili olur.
BAŞAK BURCU (24 AĞUSTOS – 23 EYLÜL)
Başak burçları, bazen çekingen bir tavır sergilese de, astroloji dünyasında "şifacılar" veya "yardımcılar" olarak tanınır. Sevdiklerine her zaman rehberlik ve destek sunmak için yanlarında yer alırlar. Astrolog Loftis'e göre, Başak burçları kendilerine ihtiyaç duyulduğunu hissetmeyi severler ve sorunları tespit edip çözüm bulma yetenekleri, onları yardımsever, şefkatli ve nazik davranan biri haline getirebilir.