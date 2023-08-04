Hayatı cennete çeviriyorlar: En ideal sevgililer bu 3 burçtan çıkıyor

Başka bir su grubu burcu olarak, bu insanlar ihtiyaçlarınıza karşı duyarlıdırlar. Ancak sizi daha iyi hissettirmek için olmayan bir şeyi söylemezler. Nihayetinde, biraz sert sevebilirler ancak bir Akrep size güvenirse, gerçekten mükemmel bir sevgili olur.