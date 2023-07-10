Hayat boyu yalnız kalma ihtimalleri var: Aşktan yana şanssız olan 5 burç açıklandı

Şans çok özneldir ve kişiden kişiye değişebilir, ancak burçlara göre gittiğinizde, özellikle aşk konularında bazıları çok talihsiz, bazıları ise çok şanslıdır.

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Hayat boyu yalnız kalma ihtimalleri var: Aşktan yana şanssız olan 5 burç açıklandı - Resim: 1

OĞLAK BURCU

Oğlaklar, hırslı yapıları ve güçlü iş ahlakı ile tanınırlar. Ancak bu özellikleri bazen romantik ilişkilerde onları mesafeli ya da mesafeli gösterebilir. Kariyer ve başarıya odaklanmaları, partnerlerinin duygusal ihtiyaçlarını ihmal etmelerine yol açabilir ve bu da aşk hayatlarını zorlayabilir. 

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Hayat boyu yalnız kalma ihtimalleri var: Aşktan yana şanssız olan 5 burç açıklandı - Resim: 2

Ek olarak, yüksek standartları ve mükemmeliyetçilikleri, beklentilerini karşılayan uyumlu bir ortak bulmayı zorlaştırabilir.

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Hayat boyu yalnız kalma ihtimalleri var: Aşktan yana şanssız olan 5 burç açıklandı - Resim: 3

KOVA BURCU 

Kova, bağımsızlıklarına ve özgürlüklerine değer verir. Bu onları harika arkadaşlar ve yoldaşlar yaparken, romantik ilişkilerde tarafsız görünmelerine neden olabilir.

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Hayat boyu yalnız kalma ihtimalleri var: Aşktan yana şanssız olan 5 burç açıklandı - Resim: 4

Entelektüel arayışlarına ve insani amaçlara, bazı ortaklar için itici olabilecek duygusal bağlantılara göre öncelik verme eğilimindedirler. Bu burç genellikle kişisel alan ve bireysellik ihtiyaçlarını takdir edebilecek ve karşılayabilecek birini bulmakta zorlanır.

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