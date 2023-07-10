Hayat boyu yalnız kalma ihtimalleri var: Aşktan yana şanssız olan 5 burç açıklandı
Şans çok özneldir ve kişiden kişiye değişebilir, ancak burçlara göre gittiğinizde, özellikle aşk konularında bazıları çok talihsiz, bazıları ise çok şanslıdır.
OĞLAK BURCU
Oğlaklar, hırslı yapıları ve güçlü iş ahlakı ile tanınırlar. Ancak bu özellikleri bazen romantik ilişkilerde onları mesafeli ya da mesafeli gösterebilir. Kariyer ve başarıya odaklanmaları, partnerlerinin duygusal ihtiyaçlarını ihmal etmelerine yol açabilir ve bu da aşk hayatlarını zorlayabilir.
Ek olarak, yüksek standartları ve mükemmeliyetçilikleri, beklentilerini karşılayan uyumlu bir ortak bulmayı zorlaştırabilir.
KOVA BURCU
Kova, bağımsızlıklarına ve özgürlüklerine değer verir. Bu onları harika arkadaşlar ve yoldaşlar yaparken, romantik ilişkilerde tarafsız görünmelerine neden olabilir.
Entelektüel arayışlarına ve insani amaçlara, bazı ortaklar için itici olabilecek duygusal bağlantılara göre öncelik verme eğilimindedirler. Bu burç genellikle kişisel alan ve bireysellik ihtiyaçlarını takdir edebilecek ve karşılayabilecek birini bulmakta zorlanır.