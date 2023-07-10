Hayat boyu yalnız kalma ihtimalleri var: Aşktan yana şanssız olan 5 burç açıklandı

OĞLAK BURCU

Oğlaklar, hırslı yapıları ve güçlü iş ahlakı ile tanınırlar. Ancak bu özellikleri bazen romantik ilişkilerde onları mesafeli ya da mesafeli gösterebilir. Kariyer ve başarıya odaklanmaları, partnerlerinin duygusal ihtiyaçlarını ihmal etmelerine yol açabilir ve bu da aşk hayatlarını zorlayabilir.