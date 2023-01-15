Hayat boyu bekar kalabilirler: İşte yalnızlığı çok seven burçlar

ASLAN BURCU

Aslan burçları kendi hayatlarında ve kurdukları düzende yaşamayı ister. Sadece yalnız kalmamak için gerçek olmayan bir aşk yaşamazlar.

Aslan burçları çok sosyal insanlar olsa da yalnız kalmaktan ve yalnız olmaktan da çok hoşlanır. Yalnız olduklarında kendilerini daha çok geliştirdiklerine inanırlar.