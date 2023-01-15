Hayat boyu bekar kalabilirler: İşte yalnızlığı çok seven burçlar
Bazı insanlar hayatının aşkını bulmayı ve mutlu bir yuva kurmayı ister. Bazıları ise bilinçli olarak bir ilişki yaşamaktan kaçar ve bekar olmayı tercih eder.
"Bekarlık sultanlıktır" diyen insanlar hayatını bir kişiye bağlı olarak geçirmekten hoşlanmaz. Onlar kendileriyle baş başa kalmayı ve tüm hayatını kendi planları doğrultusunda yaşamayı sever. Astrolojide de bekar olmaktan mutluluk duyan burçlar var.
Posta gazetesi, bunları şöyle derledi:
BOĞA BURCU
Boğa burçları yalnız yaşamayı çok sever. Hayatına kimsenin müdahale etmesinden hoşlanmazlar.
Boğa burçları her zaman çok çalışmayı önemser ve kariyer hayatına iyi bir yön verebilmek için yalnız kalması gerektiğine inanır. Bu sebeple de bir ilişki yaşamaktan hoşlanmazlar.
ASLAN BURCU
Aslan burçları kendi hayatlarında ve kurdukları düzende yaşamayı ister. Sadece yalnız kalmamak için gerçek olmayan bir aşk yaşamazlar.
Aslan burçları çok sosyal insanlar olsa da yalnız kalmaktan ve yalnız olmaktan da çok hoşlanır. Yalnız olduklarında kendilerini daha çok geliştirdiklerine inanırlar.
BAŞAK BURCU
Başak burçları iş ve kariyer hayatına çok düşkündür. Başak burçları bu sebeple aşk ve ilişkilere pek zaman ayıramaz.
Hedeflerine odaklanabilmek için bekar kalmayı seçerler. Aşkın dikkatlerini dağıtmasına izin vermezler. Birini gönülsüzce sevemezler. Bu yüzden mükemmel bir ilişki için beklemeyi de seçerler.