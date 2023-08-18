Hangi burçlar iyi anlaşır? İşte 12 burç için uyum tablosu...

Hangi burç hangi burç ile uyumlu? İşte Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burçlarının uyumlu oldukları burçlar...

Astroloji Burç Burç Yorumları
Son Güncelleme:
Hangi burçlar iyi anlaşır? İşte 12 burç için uyum tablosu... - Resim: 1

KOÇ BURCU


Arası çok iyi: Aslan, Yay

İyi: Boğa, İkizler, Kova, Balık

Kötü: Yengeç, Terazi, Oğlak

Ne iyi ne kötü: Başak, Akrep

1 12
Hangi burçlar iyi anlaşır? İşte 12 burç için uyum tablosu... - Resim: 2

BOĞA BURCU

Arası çok iyi: Başak, Oğlak

İyi: İkizler, Yengeç, Balık, Koç

Kötü: Kova, Aslan, Akrep

Ne iyi ne kötü: Terazi, Yay

2 12
Hangi burçlar iyi anlaşır? İşte 12 burç için uyum tablosu... - Resim: 3

İKİZLER BURCU

Arası çok iyi: Terazi, Kova

İyi: Yengeç, Aslan, Koç, Boğa

Kötü: Başak, Yay

Ne iyi ne kötü: Akrep, Oğlak, Balık

3 12
Hangi burçlar iyi anlaşır? İşte 12 burç için uyum tablosu... - Resim: 4

YENGEÇ BURCU

Arası çok iyi: Akrep, Balık

İyi: Aslan, Başak, Boğa, İkizler

Kötü: Koç, Terazi, Oğlak

Ne iyi ne kötü: Yay, Kova

4 12