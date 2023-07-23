Görünce nikahı basın: Dünyanın en iyi eşleri bu burçlardan çıkıyor
Evlenmeyi düşünen her insan kendi duygularına ve hayat bakışına denk bir partnerle tanışmanın hayalini kurar. Aşk, doğru kişiyle yaşandığında kişiye zorluklarla mücadele etme gücü ve pozitif kalma yetisi verir.
BOĞA BURCU
Boğa burcu, gerçekten sevip sevildiği bir ilişki içinde olduğunda dünyanın en fedakar ve en anlayışlı insanına dönüşür. Yeri geldiğinde evcimen olan Boğa burcu, bazen ise dünyanın en gezgin insanı oluverir. Partnerinin hayallerini gerçekleştirmek söz konusu olduğunda, onu mutlu etmek için elinden geleni yapar.
Sadakate de önem veren Boğa burcu, huzurlu olduğu bir ilişki içindeyse asla başka arayışlara girmez. Mutsuz olduğunda ise çeşitli oyunlarla bunu uzatmak yerine karşısındakine dürüstçe devam edemediğini söyler.
YENGEÇ BURCU
Yengeç burcundan olan insanlar için aile kavramı oldukça önemlidir. Duygusallığıyla ön planda olan olan Yengeç burcu, şefkat ve merhamet gördüğü yeri kolay kolay terk etmez.
Yengeç burcu, kendisine bir yaşam alanı yaratmayı ve bunu eşiyle paylaşmayı çok sever. Hata yaptığında ise eninde sonunda özür dilemesini bilir.