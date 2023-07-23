Görünce nikahı basın: Dünyanın en iyi eşleri bu burçlardan çıkıyor

BOĞA BURCU

Boğa burcu, gerçekten sevip sevildiği bir ilişki içinde olduğunda dünyanın en fedakar ve en anlayışlı insanına dönüşür. Yeri geldiğinde evcimen olan Boğa burcu, bazen ise dünyanın en gezgin insanı oluverir. Partnerinin hayallerini gerçekleştirmek söz konusu olduğunda, onu mutlu etmek için elinden geleni yapar.