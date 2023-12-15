Girdikleri her ortamda tüm gözler onların üzerinde! İşte aurası en yüksek burçlar...

Kova burçları genellikle kimsenin merak etmediği farklı konulara ilgi duyar. Düşünceleri de diğer insanlara göre çok farklıdır. Bu özellikleri onları diğer insanlardan ayırır.

Kova burçlarının aurası ve enerjisi çok yüksek olduğu için hiç kimse onlarla bir aradayken sıkılmaz.