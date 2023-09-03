FBI verileri ortaya çıkardı: En tehlikeli 3 burç belli oldu! Listenin başındaki burç şaşırttı
FBI veri tabanı üzerinden yapılan analizde en çok suç işleme eğilimi olan ve cinayet işleyen burçların hangisi olduğu belli oldu.
Paylaşılan listede en masumundan en tehlikesine kadar hangi burcun ne kadar zararlı ya da zararsız olduğu gözler önüne seriliyor. İşte en korkulması gereken 3 burç...
YENGEÇ BURCU
Yengeç burcu en çok psikopatı barındıran burç olarak zirvede yer alıyor. Ani parlayan yapılarıyla yengeç burcu en çok cinayet işleyen birinci burç oldu. Ayrıca bu burcun işlediği cinayetlerin çoğu diğer burçların aksine kıskançlık gibi duygusal temellere dayanan şeylerden kaynaklı.
Normal şartlarda duygusal ve anlayışlı olarak söylense de yoğun zihinsel dengesizlikler yaşamaktadır. Zihinsel dengesizlikler etrafındaki arkadaş ve akraba çevresine sık sık saldırmalarına neden olmaktadır.
AKREP BURCU
Tehlikeli burçların ikinci sırasında yer alan akrep, kıskanç ve agresif yönüyle dikkat edilmesi gerekilen burçların arasında yer almaktadır. Etrafındaki kişilere ve özellikle aşk hayatında yüksek kıskançlık seviyeye ulaşması zarar verebilme aşamasına kadar yansımaktadır.