Eylül ayını zor geçirecek burçlar belli oldu! Sıkıntılar peşlerini bırakmayacak

YAY - KRİZSEL DURUMLAR KAPIDA

Bu ay aile içerisinde bazı hayal kırıklıkları yaşayabilirsin. Ailenle ilgili gerçekleri görmemek konusunda dirençlerin olabilir ve bunlardan dolayı da yaşam kaliten düşebilir. Riskli yatırımlar, flörtler ve çocuklarla ilgili bazı krizsel durumlar yaşayabilir ve yara alabilirsin.