Eylül ayını zor geçirecek burçlar belli oldu! Sıkıntılar peşlerini bırakmayacak
Astrolojiye göre günlük, haftalık ve aylık burç yorumları yakından takip ediliyor. Hayatımıza büyük oranda etkileri olan burcumuz bazen yol gösterici olabiliyor. Eylül ayını aşk, para ve farklı konularda zor geçirecek burçlar belli oldu...
Astrolojiye göre burçlar kişinin karakteristik özelliklerinin yanında aşk, iş ve parasal konularını da etkileyebiliyor. Bu bağlamda günlük, haftalık ve aylık burç yorumları ile olabilecekleri önceden öngörebilirsiniz. İşte eylül ayını zor geçirecek burçlar ve dikkat etmesi gerekenler...
İKİZLER - AŞK VE ARKADAŞLARA DİKKAT
Özellikle çocuklarla ilgili yapacağın harcamalarından dolayı bütçeyi denkleştirmekte zorlanabilirsin. Eğer bekarsan ve çocuğun yoksa da flörtlerle ilgili yaşadığın problemlerden dolayı sıkıntılı dönemler geçirebilirsin.
Yakın çevrendeki bazı arkadaşlarının arkandan iş çevirdiklerine şahit olabilirsin. İş hayatında otorite figürleri tarafından zorlanabilirsin. Ticari bir faaliyet alanın varsa her zaman dikkatli olmalısın. 15,17,22,25,26 ve 29 Eylül tarihlerinde özellikle dikkatli olmalısın. Tabi ki bireysel haritalarda bu tarihler farklılık gösterebilir.
YAY - KRİZSEL DURUMLAR KAPIDA
Bu ay aile içerisinde bazı hayal kırıklıkları yaşayabilirsin. Ailenle ilgili gerçekleri görmemek konusunda dirençlerin olabilir ve bunlardan dolayı da yaşam kaliten düşebilir. Riskli yatırımlar, flörtler ve çocuklarla ilgili bazı krizsel durumlar yaşayabilir ve yara alabilirsin.