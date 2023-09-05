Etkisi yeni yıl gecesine kadar sürecek astroloji olayı başladı! Burçları neler bekliyor?

BOĞA BURCU

Kendi kimliğinizi dış dünyaya nasıl yansıttığınızla ve davranışlarınızla çok ilgilenebilirsiniz. Elinizdeki şansı her zaman olduğu gibi değil farklı şekilde değerlendirebilirsiniz. Damlaya damlaya göl olur atasözünü aklınızın bir kenarında bulundurmayı ihmal etmeyin. Yeni bir eğitime yazılmak, sertifikalarınızı çoğaltmak, işinizde departman değişimi yaparak yeni şeyler öğrenmek, parasal işlerinizi halletmeniz için farklı bir banka vs. kullanmak gibi ufak değişim bile size iyi gelebilir.