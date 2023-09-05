Etkisi yeni yıl gecesine kadar sürecek astroloji olayı başladı! Burçları neler bekliyor?
4 Eylül ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında 12 burcu da etkisi altına alacak Jüpiter retrosu başladı. Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burçlarını 118 gün boyunca neler bekliyor?
4 Eylül itibariyle Jüpiter Boğa burcunun 15. derecesinde retro hareketine başladı. Retro dönemi 31 Aralık 2023 tarihine dek sürecek. Jüpiter retrosunun etkileri, Merkür, Venüs, Mars retroları kadar hayatımızı bir anda işin içinden çıkılmaz bir yere getirmez. Etkileri çok daha derinden ve zamanla ortaya çıkar. Kısacası ne ektiysek onu biçeceğiz.
Merkür Astroloji'den Begüm Minkis, Jüpiter retrosunun 12 burca etkisini tek tek yorumladı:
KOÇ BURCU
Maddi kaynaklarınızı doğru yönetmekle ilişkili yeni bakış açıları kazanabilirsiniz. Uzun süredir beklediğiniz bir para varsa elinize geçebilir. Eriştiğiniz yeni bilgiler yeteneklerinizi keşfetmenize ve geliştirmenize olanak tanıyabilir. Bol keseden harcama yapıyorsanız kısabilirsiniz. Biraz yavaşlamak, ihtiyaçlarınızı değerlendirmek veya birikim yapmak için doğru zaman olabilir. Uzun zamandır beklediğiniz paralar varsa elinize ulaşabilir, zam alabilirsiniz.
BOĞA BURCU
Kendi kimliğinizi dış dünyaya nasıl yansıttığınızla ve davranışlarınızla çok ilgilenebilirsiniz. Elinizdeki şansı her zaman olduğu gibi değil farklı şekilde değerlendirebilirsiniz. Damlaya damlaya göl olur atasözünü aklınızın bir kenarında bulundurmayı ihmal etmeyin. Yeni bir eğitime yazılmak, sertifikalarınızı çoğaltmak, işinizde departman değişimi yaparak yeni şeyler öğrenmek, parasal işlerinizi halletmeniz için farklı bir banka vs. kullanmak gibi ufak değişim bile size iyi gelebilir.