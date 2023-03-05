Eski sevgililerini unutamıyorlar: En takıntılı 5 burç belli oldu

Eski sevgilinize olan takıntınız bir türlü bitmiyorsa bu durum kendi hayatınıza odaklanmanıza engel olur. Astrolojide de eski sevgilisini unutamayan burçlar var.

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Eski sevgililerini unutamıyorlar: En takıntılı 5 burç belli oldu - Resim: 1

KOÇ BURCU 

Koç burçları takıntılı burçlar arasında yer alır. Eski sevgilisiyle olan anılarını unutmakta çok zorlanırlar.

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Eski sevgililerini unutamıyorlar: En takıntılı 5 burç belli oldu - Resim: 2

Geçmişe sıkıca tutunurlar çünkü eski sevgilileriyle geçirdikleri zamanı unutamazlar. Eski sevgililerini unutmak isteseler bile bunu başarmakta zorlanırlar. Her an anıları ve yaşanmışlıkları aklına gelebilir.

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Eski sevgililerini unutamıyorlar: En takıntılı 5 burç belli oldu - Resim: 3

BOĞA BURCU 

İlişkiler konusunda çok titizdirler. Kendilerini bir kişiye adadıklarında geri dönemezler. İlişkilerden kopmaları çok zordur.

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Eski sevgililerini unutamıyorlar: En takıntılı 5 burç belli oldu - Resim: 4

Bu nedenle, bir ayrılıktan sonra bile eski sevgilileri hakkında konuşmaya devam ederler. Boğa burcunun eski sevgililerine bu kadar takıntılı olması bazen kontrolden çıkabilir.

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