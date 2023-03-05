Eski sevgililerini unutamıyorlar: En takıntılı 5 burç belli oldu
Eski sevgilinize olan takıntınız bir türlü bitmiyorsa bu durum kendi hayatınıza odaklanmanıza engel olur. Astrolojide de eski sevgilisini unutamayan burçlar var.
KOÇ BURCU
Koç burçları takıntılı burçlar arasında yer alır. Eski sevgilisiyle olan anılarını unutmakta çok zorlanırlar.
Geçmişe sıkıca tutunurlar çünkü eski sevgilileriyle geçirdikleri zamanı unutamazlar. Eski sevgililerini unutmak isteseler bile bunu başarmakta zorlanırlar. Her an anıları ve yaşanmışlıkları aklına gelebilir.
BOĞA BURCU
İlişkiler konusunda çok titizdirler. Kendilerini bir kişiye adadıklarında geri dönemezler. İlişkilerden kopmaları çok zordur.
Bu nedenle, bir ayrılıktan sonra bile eski sevgilileri hakkında konuşmaya devam ederler. Boğa burcunun eski sevgililerine bu kadar takıntılı olması bazen kontrolden çıkabilir.