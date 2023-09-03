En zeki burçlar açıklandı: İşte IQ seviyesi en yüksek burçlar

Astrolojideki bazı burçlar karakteristik özelliklerinin yanı sıra zekaları ile de ön plana çıkıyor. Onlar hem şanslı hem de zekiler. Bulundukları yere isimlerini altın harflerle yazdırmayı başarıyorlar. Astrologlar IQ seviyesi en yüksek burçları açıkladı.