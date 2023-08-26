En yetenekli 3 burç açıklandı

YENGEÇ BURCU

Yeteneklerini göstermek için sürekli kendini geliştirmeyi hayat mottosu haline getiren Yengeç bireyi, bilgi konusunda doyumsuzdur. Yengeç çok sıkı bir araştırmacıdır. Araştırmaları sayesinde de girdiği her işten başarıyla çıkar. Sözel zekası bir hayli gelmiş olan Yengeç burcundan tarih öğretmeni ve profesörler çıkar. Görsel zekası kuvvetli olan Yengeç bireyi, hayatında iz bırakan bir olayı asla unutmaz. Onlarda iz kalan hiç bir anı unutmazlar.



