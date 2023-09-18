En tehlikeli burçlar belli oldu! Bu burca düşman olan yandı

BAŞAK BURCU SEKİZİNCİ SIRADA

Titiz ve muntazam bir burç olan başaklar en psikopat sekizinci burç konumundalar. Yaptıkları işi en ince ayrıntısına kadar düşünen ve titiz hareket eden bu burç kanıtları yok etme ve yakalanmama konusunda başarılı olduğu düşünülüyor. Ayrıca başak burçlarının cinayetten çok “dolandırıcılık” konusunda sabıkalarının olması bu burçla ilgili başka bir detay.