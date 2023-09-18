En tehlikeli burçlar belli oldu! Bu burca düşman olan yandı

Burçların suç işleme eğilimlerinin belirlendiği iddia edildi. Cinayet, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlara bakıldığında en tehlikeli burçlar belli oldu. İşte asla düşman olmak istemeyeceğiniz burçlar...

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En tehlikeli burçlar belli oldu! Bu burca düşman olan yandı - Resim: 1

TERAZİ ZORUNLU KALDIĞI ZAMAN TEHLİKELİ

Adaletli, sabırlı ve kibar yapısıyla bilinen bir burç olan terazi; kova, aslan, ikizler gibi burçları geçerek dokuzuncu sıraya yerleşti. Terazi burçları, işledikleri cinayetleri keyiften değil zor durumda adaleti sağlama amaçlı işledikleri dile getirdi.

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En tehlikeli burçlar belli oldu! Bu burca düşman olan yandı - Resim: 2

BAŞAK BURCU SEKİZİNCİ SIRADA

Titiz ve muntazam bir burç olan başaklar en psikopat sekizinci burç konumundalar. Yaptıkları işi en ince ayrıntısına kadar düşünen ve titiz hareket eden bu burç kanıtları yok etme ve yakalanmama konusunda başarılı olduğu düşünülüyor. Ayrıca başak burçlarının cinayetten çok “dolandırıcılık” konusunda sabıkalarının olması bu burçla ilgili başka bir detay.

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En tehlikeli burçlar belli oldu! Bu burca düşman olan yandı - Resim: 3

BALIK BURCU DUYGUSAL AMA YUMUŞAK DEĞİL

Birçok kişi balık burcunun duygusallığı konusunda hem fikir. Ancak istatistiklere göre iyi kalpleriyle nam salmış balık burcu sanıldığı kadar masum değil ve hatta en garip ve korkutucu cinsten seri katiller bu gruptan çıkıyor. Örneğin palyaço kılığıyla Amerikanın en meşhur seri katillerinden John Wayne Gacy bir balık burcuydu.

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En tehlikeli burçlar belli oldu! Bu burca düşman olan yandı - Resim: 4

LİSTENİN ORTASINDA OĞLAK

Oğlak burcu listenin tam ortasında yer alıyor. Bu burç sayısal olarak ortalama civarda katil ve psikopat barındırsa da, içinde bulunan katiller gelmiş geçmiş diğer katiller arasında en çok sayıda cinayeti işleyenlerden oluşuyor.

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