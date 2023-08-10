En sevilmeyen 3 burç belli oldu

Astroloji hayatımızı oldukça etkileyebiliyor. Birçok insan burçlara fazlasıyla inanıyor ve hayatlarını ona göre şekillendiriyor. Özellikle aşk, arkadaşlık ve iş hayatlarında bazı burçlardan uzak durmaya çalışıyorlar. Türkiye'de en sevilmeyen burçlar denilince ilk akla gelenler İkizler, Akrep ve Başak burçları oluyor. Tabiki bu burçlara sahip insanların hepsinin karakteri aynı olmuyor. Ancak burç ön yargısı taşıyanlar bu burçlara karşı temkinli davranıyor. İşte bu burçların sevilmeme nedenleri...