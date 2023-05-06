En şanssız 3 burç belli oldu: Hayata 1-0 geriden başlıyorlar

Koç burcu

21 Mart - 20 Nisan tarihleri arasında doğan ve ateş elementine sahip olan kişiler koç burcudur. Koç burçları genel özellikleri itibarıyla her zaman kendi işini kendi görmeye meyilli olan ve insanlardan herhangi bir yardım talebi içerisinde olmayan kişilerdir.