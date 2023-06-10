En korkak 4 burç belli oldu
Çevresel faktörler davranışları etkilese de bazı burçlar doğuştan korkak oluyor. İşte özgüvenleri neredeyse hiç olmayan burçların bilinmeyen özellikleri.
Kapalı alan, yükseklik, yalnız kalma... Hepsinin birer fobisi var. Ama onları ortak bir noktada buluşturan korkak olmaları. Özgüvenleri neredeyse yok gibi. İşte korkak burçlar hakkında tüm bilgiler.
Posta'da yer alan bir haberde; en korkak burçların özellikleri anlatıldı. Hepsinin birer fobisi var ve hepsi oldukça korkak. Bazısı doğuştan böyle, bazısıysa yaşadıkları nedeniyle korkak oluyor. İkizler, yengeç, terazi ve akrep bu burçlar olarak açıklandı. İşte korkak 4 burcun bilinmeyen yönleri.
1- İKİZLER BURCU
İkizler burcu olanların genellikle bağlılık korkusu olur. Hayatları boyunca bir şeye bağlı kalmak konusunda çok zorlanırlar. İkizler burçları her zaman çok meraklı olur.
İkizler burcu olanlar her şeyi denemek ve bilmek isterler. Bu sebeple hayatları boyunca hiçbir şeyi kaçırmak istemezler. Hayattan geri kalmak İkizler burcunun en büyük fobilerinden biridir.