En korkak 4 burç belli oldu

Posta'da yer alan bir haberde; en korkak burçların özellikleri anlatıldı. Hepsinin birer fobisi var ve hepsi oldukça korkak. Bazısı doğuştan böyle, bazısıysa yaşadıkları nedeniyle korkak oluyor. İkizler, yengeç, terazi ve akrep bu burçlar olarak açıklandı. İşte korkak 4 burcun bilinmeyen yönleri.