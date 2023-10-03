En kıskanç burçlar belli oldu: Yanlarından bile geçmeyin
Burçlar dünyasında kıskançlıklarıyla ön planda olan burçlar belli oldu. Bu burçlar pek çok şeyi kıskanıyorlar. İşte kıskançlıklarıyla ön planda olan o burçlar...
Burçlar kişinin karakter oluşumunda büyük ölçüde etkileri bulunan ve kişinin hayatına yön veren önemli etkilere sahiptir. Gökyüzünde yaşanılan hemen her olay burçlar üzerinde bir takım değişimlerin oluşmasına neden olurken burçlar dünyasında aynı zamanda bir takım ortak özellikler de bulunmaktadır.
Bu ortak özelliklerden bir tanesi kıskançlıklarıyla ön planda olan burçlar üzerinde olurken, işte zodyağın en kıskanç ve kibirli o burçları...
Akrep burcu
23 Ekim-22 Kasım tarihleri arasında doğan ve su elementine sahip olan kişiler akrep burcudur. Akrep burçları genel özellikleri itibarıyla gizemli davranışlar arasında saklanmaya çalışan ve hemen her şeyi kendilerinin bildiğini iddia eden kişilerdir.
Akrep burçları "ben" merkezli yaşayan kişiler olurken, ortamda bulunan kişileri çoğu zaman kıskanmaktadırlar. Bilhassa ilişkisi olan akrep burçları hayatındaki insana zor anlar yaşatabilmektedir.