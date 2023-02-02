En çok boşanan burçlar belli oldu

Herkes mutlu bir evliliğin hayalini kursa da bu evliliği yürütmek her zaman mümkün olmayabiliyor. Bazı kişiler evlilikte yaşanan zorlukları aşmak için özel çaba gösterse de bazıları ise ufak sorunlara bile tahammül edemiyor. En çok boşanan burçlar incelendiğinde karşımıza hep aynı burçlar çıkıyor.