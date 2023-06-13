En çapkın, en seksi, en şanslı... İşte burçların en'leri!

Karşımızdaki kişinin burcunu öğrenerek karakteri hakkında bir tahminde bulunabiliriz. Burçların özellikleriyle beraber enleri de bulunmaktadır. İşte burçların enleri...

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En çapkın, en seksi, en şanslı... İşte burçların en'leri! - Resim: 1

Astroloji ve burçlar pek kişi tarafından yakından takip ediliyor. Burçlar ile ilişkilerdeki uyum, arkadaşlıklardaki anlaşma yüzdesi gibi bir çok konu hesaplanabiliyor. 

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En çapkın, en seksi, en şanslı... İşte burçların en'leri! - Resim: 2

Bir de burçların en şanslısı, en güveniliri, en çapkını şeklinde paylaşılan bir liste bulunuyor. Siz de burcunuzun en açığa çıkan özelliğini merak ediyorsanız haberin devamını okuyabilirsiniz.

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En çapkın, en seksi, en şanslı... İşte burçların en'leri! - Resim: 3

BURÇLARIN EN'LERİ

En Aktif Burç: Koç, ikizler ve Aslan

En Şanslı Burç: Yay, ikizler ve Boğa

En Deli Burç: Koç, Yay ve İkizler

En Çapkın Burç: Terazi ve Yay

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En çapkın, en seksi, en şanslı... İşte burçların en'leri! - Resim: 4

En Güvenilir Burç: Oğlak ve Başak

En Dikkatli Burç: Başak ve İkizler

En Eğlenceli Burç: İkizler, Yay ve Koç

En Sevilen Burç: Boğa, Aslan ve Terazi

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