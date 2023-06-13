En çapkın, en seksi, en şanslı... İşte burçların en'leri!
Karşımızdaki kişinin burcunu öğrenerek karakteri hakkında bir tahminde bulunabiliriz. Burçların özellikleriyle beraber enleri de bulunmaktadır. İşte burçların enleri...
Astroloji ve burçlar pek kişi tarafından yakından takip ediliyor. Burçlar ile ilişkilerdeki uyum, arkadaşlıklardaki anlaşma yüzdesi gibi bir çok konu hesaplanabiliyor.
Bir de burçların en şanslısı, en güveniliri, en çapkını şeklinde paylaşılan bir liste bulunuyor. Siz de burcunuzun en açığa çıkan özelliğini merak ediyorsanız haberin devamını okuyabilirsiniz.
BURÇLARIN EN'LERİ
En Aktif Burç: Koç, ikizler ve Aslan
En Şanslı Burç: Yay, ikizler ve Boğa
En Deli Burç: Koç, Yay ve İkizler
En Çapkın Burç: Terazi ve Yay
En Güvenilir Burç: Oğlak ve Başak
En Dikkatli Burç: Başak ve İkizler
En Eğlenceli Burç: İkizler, Yay ve Koç
En Sevilen Burç: Boğa, Aslan ve Terazi