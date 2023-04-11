Doğuştan 'kem gözlü' 3 burç: Hemen nazarları değiyor

İKİZLER BURCU (21 MAYIS-21 HAZİRAN)

İkizler duygularını bastırmakta zorlanır. Bu nedenle de kıskançlığını bastıramaz. Kendilerini beğenmedikleri için bu duygudan sıyrılamazlar. İkizlere sırrınızı ve planlarınızı anlatırken dikkatli olun.