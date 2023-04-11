Doğuştan 'kem gözlü' 3 burç: Hemen nazarları değiyor

Uzman astrologlar, bazı burçların nazarının hemen değdiğine işaret ediyor. İşte sırlarınızı paylaşırken dikkat etmeniz gereken 3 burç.

Doğuştan 'kem gözlü' 3 burç: Hemen nazarları değiyor - Resim: 1

Hayatınızdaki güzel gelişmeleri anlatırken iki kez düşünmeniz gereken, hemen nazarı değen üç burç açıklandı.

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Doğuştan 'kem gözlü' 3 burç: Hemen nazarları değiyor - Resim: 2

İşte hayatınızla ilgili gelişmeleri paylaşırken iki kez düşünmeniz gereken o burçlar:

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Doğuştan 'kem gözlü' 3 burç: Hemen nazarları değiyor - Resim: 3

İKİZLER BURCU (21 MAYIS-21 HAZİRAN)

İkizler duygularını bastırmakta zorlanır. Bu nedenle de kıskançlığını bastıramaz. Kendilerini beğenmedikleri için bu duygudan sıyrılamazlar. İkizlere sırrınızı ve planlarınızı anlatırken dikkatli olun.

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Doğuştan 'kem gözlü' 3 burç: Hemen nazarları değiyor - Resim: 4

YENGEÇ BURCU (22 HAZİRAN-22 TEMMUZ)

Yengeçler en kıskanç burçların başında gelir. Kendilerini sürekli başkalarıyla kıyaslarlar. Yengeçlerle de sırrınızı paylaşırken dikkatli olmalısınız.

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