Doğuştan 'kem gözlü' 3 burç: Hemen nazarları değiyor
Uzman astrologlar, bazı burçların nazarının hemen değdiğine işaret ediyor. İşte sırlarınızı paylaşırken dikkat etmeniz gereken 3 burç.
Hayatınızdaki güzel gelişmeleri anlatırken iki kez düşünmeniz gereken, hemen nazarı değen üç burç açıklandı.
İşte hayatınızla ilgili gelişmeleri paylaşırken iki kez düşünmeniz gereken o burçlar:
İKİZLER BURCU (21 MAYIS-21 HAZİRAN)
İkizler duygularını bastırmakta zorlanır. Bu nedenle de kıskançlığını bastıramaz. Kendilerini beğenmedikleri için bu duygudan sıyrılamazlar. İkizlere sırrınızı ve planlarınızı anlatırken dikkatli olun.
YENGEÇ BURCU (22 HAZİRAN-22 TEMMUZ)
Yengeçler en kıskanç burçların başında gelir. Kendilerini sürekli başkalarıyla kıyaslarlar. Yengeçlerle de sırrınızı paylaşırken dikkatli olmalısınız.