Dinçer Güner bu hafta 12 burcu bekleyenleri anlattı: 8 burç için tehlike çanları çalıyor!

Partiler, davetler, organizasyonlar sayesinde daha sosyal olacaksınız. Yalnız Jüpiter’in sert kontağı ile bu döne harcamalarınızı denetim altına almakta zorlanabilir, harcamalarınızda aşırılıklara kaçabilirsiniz. Hatta bazen ihtiyacınız olmayan şeyleri bile alabilirsiniz. Maddi açıdan risk almak için uygun bir dönem olmayabilir.