Dinçer Güner bu hafta 12 burcu bekleyenleri anlattı: 8 burç için tehlike çanları çalıyor!
Bu hafta 9 derece kova burcunda dolunay meydana gelecek. Hazırlıklı olun! Burçları sarsıcı bir hafta geliyor...
Ünlü astrolog Dinçer Güner'den 31 Temmuz - 6 Ağustos 2023 haftası Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…
Sosyal medya hesaplarından yaptığı astrolojik yorumlarla sık sık gündeme gelen Dinçer Güner, 23 Temmuz-30 Temmuz haftasının burç yorumlarını paylaştı. Bakalım bu hafta sizi neler bekliyor...
Koç ve Yükselen Koç
Bu hafta 9 derece kova burcunda dolunay meydana gelecek. Bu dolunaya boğa burcundaki Jüpiter’in sert bir kontağı olacak. Bu dolunay zamanı odağınız arkadaşlarınız, dostlarınız, sosyal çevreniz olacak. Dostlarınızla daha fazla bir araya gelebilir, onların hayatlarında önemli konularda etkin olabilirsiniz.
Partiler, davetler, organizasyonlar sayesinde daha sosyal olacaksınız. Yalnız Jüpiter’in sert kontağı ile bu döne harcamalarınızı denetim altına almakta zorlanabilir, harcamalarınızda aşırılıklara kaçabilirsiniz. Hatta bazen ihtiyacınız olmayan şeyleri bile alabilirsiniz. Maddi açıdan risk almak için uygun bir dönem olmayabilir.