Cinselliği dorukta yaşıyorlar: En ateşli burçlar açıklandı
Astroloji uzmanı Kristy Gran yıldızlar ve cinsellik hakkında bilgisini konuşturarak burçların şehvet seviyelerini açıkladı.
Astroloji uzmanı Kristy Gran, bekarların ve ilişkisi olan kişilerin, ilişkideki tehlike işaretlerinden nasıl kaçınılacağı ve kıvılcımın nasıl yeniden alevlendirileceği gibi şeyleri öğrenmek için sıklıkla kendisine başvurduğunu söylüyor.
Bununla birlikte Gran’a göre, seks hayatınız söz konusu olduğunda burcunuzun ne anlama geldiğini öğrenmeniz önem taşıyor.
“Hepimizin sevgi verme ve alma konusunda bireysel tercihleri var ve burçlarımız bize neyin zevk verdiğini ve bizi neyin tahrik ettiğini ortaya koyuyor.” diyen Gran, 12 burcun cinsellik konusundaki yaklaşımını bu şekilde anlattı…
KOÇ (20 MART – 19 NİSAN)
Gran, Koç burcunun genellikle “unutulmaz” olduğunu söylüyor. Bu öncü ateş burcu, arzu ve şehvet gezegeni Mars tarafından yönetiliyor. Tutkulular, spontaneler ve dürtüsel doğaları, ateşli ruh hallerine çabuk girip yatak odasında ateşi yükseltecekleri anlamına geliyor. Ancak Koç burcunun kolayca sıkılma ve dikkatinin dağılma eğilimi bulunduğu için buna dikkat etmek gerekiyor.
BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)
Gran’e göre Boğa burcu, Zodyak’ın en şehvetli burcu. Özellikle yatak odasında vakit geçirmekten ve dokunma, görme, duyma, koklama ve tatma gibi beş duyuyu tatmin etmeyi çok seviyorlar. Bu sabit burç, lüksün ve aşkın gezegeni olan Venüs tarafından yönetiliyor. Çarşaflar, gösterişli bir mum ve kesintisiz uzun bir akşam bu burcu baştan çıkarmanın yolu olacak. Ancak Boğa burcuyla işleri aceleye getirmemeniz gerekiyor, aksi takdirde ilişki yarıda kesilebilir.
İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)
Gran’e göre İkizler yatak odasını çeşitli tutmayı seviyor. Uyarılma onlar için zihinle başlıyor, bu yüzden flört ederek, rol yaparak ve ihtiyaçlarınız ve arzularınız hakkında konuşarak libidolarını artırmanız önem taşıyor. Genellikle şakacı bir yapıya sahipler ancak ilişki kıvılcımını kaybederse huzursuz olma eğiliminde olurlar.
YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)
Yengeç burcu romantik olmasıyla tanınıyor. Partnerleriyle ilgilenirken rahat ediyorlar. Hassas bir yanları var, kendilerini rahat hissettirecek birini arıyorlar, çünkü onlar duyguların ve kişisel ihtiyaçların yıldızı olan Ay tarafından yönetilen öncü bir su burcu.
ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)
Aslan, enerji ve canlılığın aydınlatıcısı olan Güneş tarafından yönetilen sabit bir ateş burcu. Gran, “güven ve karizma yaydıklarını” söylüyor, bu da genellikle samimiyetlerine yansıyor. Düzgün performans gösterebilmeleri için yatak odasında odak noktası olarak bir ayna yerleştirilmesi öneriliyor.
BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)
Bu değişken burç, zeka ve iletişim gezegeni Merkür tarafından yönetiliyor. Gran’e göre, eğer bir Başak’ın dikkatini çekerseniz ve “duygusal olarak erişilebilir” yönünüzü gösterirseniz, o zaman size vahşi yönlerini göstereceklerini ve bunun “muhtemelen sizi sessiz bırakacağını ve daha fazlası için yalvaracağını” söylüyor.
TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)
Bu öncü hava burcu, lüks ve aşk gezegeni Venüs tarafından yönetiliyor ve Terazi’nin cazibesine katkıda bulunuyor. Her zaman kendi denklerini ararlar, bu da libidolarının her zaman gelgitli olduğu anlamına gelebilir ama onların ateşli noktalarını bulduğunuzda, hazır olacaklar ve işler muhtemelen maceralı ve tutkulu bir hal alacak.
AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)
Akrep, en baştan çıkarıcı burçtur. Güçlü, gizemli ve büyüleyici olan sabit su burcu, yoğunluğun ve yeniden doğuşun gezegeni Plüton tarafından yönetilir. Bedenleriniz buluştuğunda “inanılmaz bir deneyim” bekleyebilirsiniz.
YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)
Yay burcu macera dolu olmasının yanı sıra açık fikirli ve tutkuludur. Ancak erotizmlerinin “eğlenceye ve teşvike ihtiyacı olduğunu” söylüyor, bu yüzden onlarla olayları ilginç tutmanın en iyisi olduğunu belirtiyor.
OĞLAK BURCU (22 ARALIK – 19 OCAK)
Oğlak burcu her zaman istediğinin peşinden gider. Ayrıca yatak odasında çok dayanıklı olduklarını ama şehvetli bir yanlarının da olduğunu söylüyor. Oğlak burcu, disiplin ve odaklanma gezegeni Satürn tarafından yönetilen, öncü bir toprak burcudur. Öyleyse tüm gözler, birlikte nasıl şehvetli bir seks hayatı kurabileceğinizi görecek.
KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)
Uzmana göre Kova burcunun “alışılmışın dışında” olduğu biliniyor. Gran ayrıca Zodyak’ın entelektüel isimlerinden biri olduklarını, bu yüzden kendilerine uygun olanı bulmalarının oldukça önemli olduğunu belirtiyor.
BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)
Balıklar, hayatlarının her yönünü romantikleştirmek için her şeyi kapsayan sevgiyi ararlar. Onlar, rüyaların ve mistisizmin gezegeni Neptün tarafından yönetilen değişken bir su burcudur. Bu enerji, kendilerini tamamen dünyaya kaptırabildikleri sürece, en çılgın fantezilerini mutlu bir şekilde gerçekleştirecekleri yatak odasına geçer.