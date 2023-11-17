Cinselliği dorukta yaşıyorlar: En ateşli burçlar açıklandı

BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)

Gran’e göre Boğa burcu, Zodyak’ın en şehvetli burcu. Özellikle yatak odasında vakit geçirmekten ve dokunma, görme, duyma, koklama ve tatma gibi beş duyuyu tatmin etmeyi çok seviyorlar. Bu sabit burç, lüksün ve aşkın gezegeni olan Venüs tarafından yönetiliyor. Çarşaflar, gösterişli bir mum ve kesintisiz uzun bir akşam bu burcu baştan çıkarmanın yolu olacak. Ancak Boğa burcuyla işleri aceleye getirmemeniz gerekiyor, aksi takdirde ilişki yarıda kesilebilir.