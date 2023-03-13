Çılgınca harcama yapıyorlar: İşte paraya hiç önem vermeyen 5 burç
Bazı insanlar paraya hiç önem vermez. Birikim yapmanın ve mal mülk sahibi olmanın peşinden koşmazlar. Sürekli harcama yaparlar. Astrolojide de paraya hiç önem vermeyen burçlar var.
Para herkes için aynı değere ve öneme sahip değildir. Bazı insanlar parasız kalsalar bile bunu önemsemez.
Ancak bazıları da bunun tam tersi para kazanmayı ve birikim yapmayı çok sever. Paraya değer vermeyen insanlar onu sadece bir araç olarak görür. Parayı önemsemeyip elindeki tüm parayı harcayan burçları bu yazımızda bulabilirsiniz.
YAY BURCU
Yay burçları geleceği düşünmekten çok anı yaşamayı tercih eder. Bu durum da genellikle nakit sıkıntısı çekmelerine sebep olur.
Tasarruf ve hatta materyalist şeylere yatırım yapmak konusunda başarılı değillerdir. Daha çok dünyayı gezmek ve her şeyi deneyimlemek isterler.
TERAZİ BURCU
Terazi burçları alışveriş yapmayı çok sever. Modayı yakından takip ettikleri için sürekli harcamalar yaparlar.