'Cesaret' deyince onların adı bile geçmiyor: En korkak burçlar açıklandı

BAŞAK BURCU

Genel olarak çalışkan ve titiz olan Başak bireyi, buna rağmen korkak burçlar arasındadır. Çalışkan olduğu için Başak burcunun en büyük korkusu başarısızlık yaşamaktır. Hayatını en iyi şartlarda yaşamaya çalışan Başak bireyi, bunun için hata yapmaktan, başarısız olmaktan çok büyük korku yaşar. Başak burçları, işlerini tamamlamadan veya mükemmel bir sonuç elde etmeden harekete geçmekten çekinirler.