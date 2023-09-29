'Cesaret' deyince onların adı bile geçmiyor: En korkak burçlar açıklandı
Zodyak'ın en korkak burçları açıklandı. Onlar hiçbir şeye cesaret edemiyor, adeta korkarak yaşıyor.
Korku her insanda farklı şekilde kendisini gösterir. Bazısı bir hayvandan çok korkar bazısı hiç korkmaz. Bunun yanında bazı duyguları yaşama korkusu da kişiyi içten içe etkilemektedir. Astrolojiye göre de bazı burçlar korkuyu en yüksek seviyede yaşar. İşte en korkak 5 burç...
YENGEÇ BURCU
Duygusal, hassas ve aynı zamanda şefkatli olmasıyla bilinen Yengeç burcu, korkak burçlar arasında yer alıyor. Yengeçlerin en çok korktuğu şey ise yalnızlık korkusudur. Bu nedenle sevdiklerini kaybetmemek için her konuda en iyisini yapmaya çalışan Yengeç bireyi, sevdiğine bağlıdır. Eğer bir Yengeci terk ederseniz dünyası başına yıkılır.
BAŞAK BURCU
Genel olarak çalışkan ve titiz olan Başak bireyi, buna rağmen korkak burçlar arasındadır. Çalışkan olduğu için Başak burcunun en büyük korkusu başarısızlık yaşamaktır. Hayatını en iyi şartlarda yaşamaya çalışan Başak bireyi, bunun için hata yapmaktan, başarısız olmaktan çok büyük korku yaşar. Başak burçları, işlerini tamamlamadan veya mükemmel bir sonuç elde etmeden harekete geçmekten çekinirler.
TERAZİ BURCU
Her zaman uyumlu ve adil olmayı deneyen Terazi bireyi, en korkak burçlar arasında bulunuyor. En büyük korkusu kararsızlık olan Terazi bireyi, hayatındaki dengeyi koruyarak herkesi mutlu etmek için çok çabalar. Riski ve zor kararları almaktan kaçınan Terazi bireyi, yapmadığı bir seçim için pişmanlık yaşayabilir.