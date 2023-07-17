Cepleri para dolacak: Temmuzdan sonra şansı açılacak burçlar açıklandı
Burçların çoğu bir noktada hayatının en şanslı zamanını yaşar. Aylık veya yıllık olarak bakılabilecek burç yorumlarından sizin için önemli bu günleri bularak değerlendirebilirsiniz.
Astroloji bağlamında şans konusuna baktığınızda Jüpiter'in hareketlerine dikkat etmek önemlidir. Astrolog Tara Bennet'e göre Jüpiter iyi talihi temsil eder ve herhangi bir zamanda bir burcun ne kadar şanslı olduğu üzerinde 'muazzam bir etkiye' sahiptir.
Genel olarak Jüpiter'in burçlar etrafında dönmesi yaklaşık 12 yıl sürer. Bennet, "Burcunuzla aynı hizaya geldiğinde şans size kesinlikle gülümseyecektir" diyor ve ekliyor: "Jüpiter her burcu farklı şekilde etkiler ve her biri kendi niteliklerine ve özelliklerine göre farklı faydalar elde eder."
2023 yılının ikinci yarısında en şanslı iki burç Jüpiter'in etkisini alacak olan Koç ve Boğa. Diğer üç burç ise, bu yıl ve genel olarak hayatta şanslılar.
KOÇ BURCU
Bennet'in dediği gibi, Jüpiter Koç burçlarına iş hayatında 'şans bolluğu' getirecek. Koç burcuysanız, kendi yeteneklerinize güvenin ve istediğiniz kariyeri ortaya çıkarma gücünüze inanın. Bennet, "Kendi yeteneklerine güven ve inançla beslenen bu Koçlar risk alarak ve girişimci ruhlarından yararlanarak veya büyük bir kariyer hamlesi yapabilirler" diyor.