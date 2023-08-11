Canını verir, parasını vermez: En cimri 4 burç açıklandı
Sosyal hayatında para harcamayı seven kişilerin yanı sıra cimri insanlar da vardır. Özellikle kendilerinden para istendiğinde yüzünü düşüren bu insanlar cebinde adeta akrep taşıyor. İşte astrolojiye göre en cimri olan 4 burç...
Cimri olmak pek hoş karşılanmayan bir özelliktir. Ancak bazı kişiler paraya çok değer verir ve harcamak istemez. Onlar için para kazanmak ve o parayı harcamamak önem taşır. Bu kişilerden her şey isteyin ama para istemeyin.
OĞLAK BURCU
Hırslı bir yapısı olan Oğlak bireyi, para kazanmayı çok sevse de harcama konusunda aynı performansı göstermiyor. Oğlak bireyi, para harcamayı sevmiyor.
Ayrıca kendisinden para istendiğinde yüzü değişebilen Oğlak bireyi, para biriktirmeyi de sevmektedir.
AKREP BURCU
Keyif düşkünü olan Akrep bireyinin para harcamayı çok sevdiği düşünülebilir. Ancak, hesap ve kitap işlerinde usta olan Akrep bireyi, para ödemekten çok, ödetmeyi sever, hesap ödeme konusunda bir adım geride dururlar. Genelde birikim yapmaya önem veren Akrep bireyi, savurgan davranışlar sergilemez. Akrep burçları çalışmayı sever ve durmaksızın çalışır. Ancak kazandığı parayı harcamaz.
BAŞAK BURCU
Hayatının kusursuz olmasını isteyen Başak burcu, her zaman yüksek standartlarda yaşamayı arzular. Bu nedenle istediklerini elde etmek için durmadan çalışan Başak bireyi, para kazanmayı çok sever. Ancak konu para harcamaya gelince başak burçlarını ortada göremezsiniz. Sadece ihtiyacı kapsamında harcama yapan Başak bireyi, her kuruşun hesabını yaptığı için cimridir.